Аршавин: «Англия сама не так хороша, как те игроки, которые у неё есть»

«Если Англия пройдёт в четвертьфинал, ей будет сложно с этой сборной Швейцарии. Англия сама не так хороша, как те игроки, которые у неё есть. Они не играют на весь потенциал состава, который собрали», - поделился мнением эксперт в эфире телеканала «Матч ТВ».