Аршавин: «Англия сама не так хороша, как те игроки, которые у неё есть»

Бывший форвард сборной России, а ныне футбольный эксперт Андрей Аршавин высказался о перспективах национальной команды Англии на чемпионате Европы – 2024.
«Если Англия пройдёт в четвертьфинал, ей будет сложно с этой сборной Швейцарии. Англия сама не так хороша, как те игроки, которые у неё есть. Они не играют на весь потенциал состава, который собрали», - поделился мнением эксперт в эфире телеканала «Матч ТВ».
Напомним, что накануне Швейцария отпраздновала победу над Италией со счетом 2:0.
Сборная Англии сыграет против Словакии в рамках 1/8 финала. Встреча состоится в воскресенье, 30 июня. Начало запланировано в 19:00 мск.
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