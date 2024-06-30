Модрич эмоционально высказался после вылета с Евро-2024

Звездный хавбек сборной Хорватии Лука Модрич в социальных сетях разместил пост после вылета с чемпионата Европы – 2024.

«В футболке сборной Хорватии я испытал много радостных моментов. Но на этом Евро наша команда пережила наименее успешную часть. Но я все равно горжусь командой. Большое спасибо всем за поддержку!» - оставил сообщение Модрич в социальных сетях.

Напомним, что сборная Хорватии финишировала на третьем месте в своей группе, набрав два балла. Из этого квартета в плей-офф чемпионата Европы пробились команды Испании и Италии. «Скуадра адзурра» уже вылетела с турнира, проиграв Швейцарии (0:2) в 1/8 финала.