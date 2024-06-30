Фабрегас оценил шансы Испании выиграть Евро-2024

Экс-полузащитник лондонского «Арсенала» Сеск Фабрегас высказался об игре сборной Испании на чемпионате Европы – 2024.
«Команда выглядит очень сплоченной, есть сочетание опыта и молодости в коллективе. Сборная Испании показывает стабильный и хороший футбол. Сейчас на Евро начинается все самое интересное, уверен, у нас есть шансы на победу», - передает слова футболиста AS.
На групповой стадии «красная фурия» одержала три победы, не пропустив ни одного мяча. В рамках 1/8 финала сборной Испании будет противостоять команда Грузии. Встреча состоится сегодня, 30 июня, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.
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