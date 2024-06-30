Фабрегас оценил шансы Испании выиграть Евро-2024

«Команда выглядит очень сплоченной, есть сочетание опыта и молодости в коллективе. Сборная Испании показывает стабильный и хороший футбол. Сейчас на Евро начинается все самое интересное, уверен, у нас есть шансы на победу», - передает слова футболиста AS.