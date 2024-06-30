Семшов - о сборной Италии: «Мы практически увидели дно»

Бывший игрок сборной России, а сейчас футбольный эксперт Игорь Семшов поделился мнением о вылете Италии с чемпионата Европы – 2024. «Скуадра адзурра» проиграла Швейцарии со счетом 0:2.

«Италия с каждой игрой выглядела всё хуже и хуже. Мы практически увидели дно. У Италии осталась проблема центрального нападающего. Швейцария закономерно победила», - передает слова Семшова «РБ Спорт».

В четвертьфинале чемпионата Европы, проходящего в Германии, сборная Швейцарии сыграет против победителя пары Англия – Словакия. Эта встреча состоится сегодня, 30 июня, стартовый свисток запланирован в 19:00 по московскому времени.