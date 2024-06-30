Гюндоган прокомментировал выход Германии в четвертьфинал Евро-2024

Хавбек сборной Германии Илкай Гюндоган высказался после поединка против команды Дании на чемпионате Европы – 2024. «Бундестим» одержала победу со счетом 2:0 и вышла в ¼ финала.

«Это был напряженный матч, нам немного повезло. Соперник хорошо оборонялся, но мы заслужили победу. На стадионе была прекрасная атмосфера. Болельщики отлично нас поддерживали. Я ничего меньшего от Дортмунда не ожидал», - передает слова полузащитника пресс-служба УЕФА.

На стадии ¼ финала чемпионата Европы сборная Германии сыграет против победителя пары Испания – Грузия. Эта встреча состоится сегодня, 30 июня, начало – 22:00 мск.