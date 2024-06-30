Генич предположил, какой матч станет последним для Крооса в сборной Германии

Комментатор Константин Генич прокомментировал выход сборной Германии в четвертьфинал чемпионата Европы – 2024. В рамках 1/8 финала подопечные Юлиана Нагельсманна одолели Данию со счетом 2:0.
«Что-то мне подсказывает, что последней игрой Кросса может стать матч против полюбившейся ему Испании… Если, конечно, не будет сенсации. Немцы на тоненького пролезли, если честно», - оставил сообщение комментатор в своих социальных сетях.
Следующий соперник Германии определился в поединке между сборными Испании и Грузии. Встреча состоится сегодня, 30 июня, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.
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