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Чемпионат Европы по футболу 2024

Генич предположил, какой матч станет последним для Крооса в сборной Германии

30 Июня 2024 • 08:09 Комментировать

Комментатор Константин Генич прокомментировал выход сборной Германии в четвертьфинал чемпионата Европы – 2024. В рамках 1/8 финала подопечные Юлиана Нагельсманна одолели Данию со счетом 2:0.

«Что-то мне подсказывает, что последней игрой Кросса может стать матч против полюбившейся ему Испании… Если, конечно, не будет сенсации. Немцы на тоненького пролезли, если честно», - оставил сообщение комментатор в своих социальных сетях.

Следующий соперник Германии определился в поединке между сборными Испании и Грузии. Встреча состоится сегодня, 30 июня, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
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