Аршавин: «Мне Германия вообще не понравилась»

Экс-нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин высказался о победе Германии над Швейцарией в поединке 1/8 финала чемпионата Европы – 2024. «Бундестим» выиграла со счетом 2:0 и вышла в четвертьфинал.

«Мне Германия вообще не понравилась, их победа была на тоненького. Если бы не поставили пенальти, игра могла уйти в дополнительное время», - поделился мнением Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Сборная Германии ждет своего следующего соперника на домашнем Евро. В ¼ финала подопечные Юлиана Нагельсманна сыграют против победителя пары Испания – Грузия.