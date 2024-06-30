Рюдигер прокомментировал выход Германии в 1/4 финала Евро

«В матчах этой стадии, если ты проигрываешь, то вылетаешь. Поэтому мы отчаянно старались выиграть, чтобы порадовать наших болельщиков. Все футболисты сборной сражались друг за друга. Мы были единым целым», - передает слова защитника пресс-служба УЕФА.