Рюдигер прокомментировал выход Германии в 1/4 финала Евро

Центральный защитник сборной Германии Антонио Рюдигер высказался о победе над командой Дании в матче 1/8 финала чемпионата Европы – 2024.
«В матчах этой стадии, если ты проигрываешь, то вылетаешь. Поэтому мы отчаянно старались выиграть, чтобы порадовать наших болельщиков. Все футболисты сборной сражались друг за друга. Мы были единым целым», - передает слова защитника пресс-служба УЕФА.
Напомним, что сборная Германии победила Данию со счетом 2:0. Забитыми мячами отметились Кай Хаверц и Джамал Мусиала. В ¼ финала подопечные Юлиана Нагельсманна сыграют против победителя пары Испания – Грузия.
Бан пользователя