Ловчев оценил потенциал Германии на Евро-2024

Бывший игрок сборной СССР, а ныне футбольный эксперт Евгений Ловчев поделился мнением об игре сборной Германии на чемпионате Европы – 2024. «Бундестим» в 1/8 финала победила Данию (2:0) и вышла в четвертьфинал.

«С сильными командами эта сборная Германии будет совершенно другой. Они будут давить, давить и давить. Во все времена Германия была мощной командой», - высказался эксперт в эфире телеканала «Матч ТВ».

Сборная Германии ждет соперника по четвертьфиналу домашнего чемпионата Европы. Подопечные Юлиана Нагельсманна встретятся с победителем пары Испания – Грузия. Эта встреча пройдет 30 июня.