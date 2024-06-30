Вратарь Украины Трубин эмоционально высказался после вылета с Евро-2024

Голкипер национальной сборной Украины Анатолий Трубин посредством социальных сетей высказался о вылете с чемпионата Европы – 2024.
«Всё сложилось не так, как мы хотели. Но каждая минута, каждый момент, каждая игра и каждая тренировка со сборной оставили большой след в моей памяти. Благодарю всех за поддержку!», - оставил сообщение вратарь в соцсетях.
Сборная Украины заняла последнее место на групповой стадии, набрав четыре балла. «Жёлто-синие» не смогли выйти в плей-офф турнира из-за плохой разницы голов. Трубин на чемпионате Европы провел две встречи и пропустил один мяч.
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