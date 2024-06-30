Ловчев оценил работу Спаллетти в сборной Италии

Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев поделился мнением о работе главного тренера сборной Италии Лучано Спаллетти. «Скуадра адзурра» вылетела с Евро-2024, проиграв в 1/8 финала команде Швейцарии.
«Игры практически никакой у команды не было, но все равно эти игроки выступают в хорошем чемпионате Италии. Спаллетти сработал с этой командой плохо. Команда играла плохо», - высказался эксперт в эфире телеканала «Матч ТВ».
Напомним, что Италия проиграла Швейцарии со счетом 0:2. В четвертьфинале чемпионата Европы подопечные Мурата Якина встретятся с победителем пары Англия – Словакия.
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