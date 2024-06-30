Испания – Грузия: Какие стартовые составы будут у фаворита и команды-сенсации

В четвёртом по хронологии матче 1/8 финала Евро-2024 сыграют сборные Испании и Грузии. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» пробует попасть в точку со стартовыми составами на данную игру.

Испания: Симон, Кукурелья, Лапорт, ле Норман, Карвахаль, Фабиан Руис, Родри, Педри, Нико Уильямс, Мората, Ямаль.

Грузия: Мамардашвили, Двали, Лочошвили, Кашия, Гвелесиани, Какабадзе, Кочорашвили, Китеишвили, Чакветадзе, Кварацхелия, Микаутадзе.

На обе команды есть одна дисквалификация по жёлтым карточкам. По этой причине в матче не имеет права принять участие грузинский полузащитник Анзор Меквабишвили.

Испания – единственная команда, выигравшая все три матча на групповом этапе. «Фурия роха» уже разобралась на турнире с Хорватией (3:0), Италией (1:0) и Албанией (1:0).

Грузия прошла в плей-офф чемпионата Европы с третьего места в своей группе. Она шла по восходящей: проиграла Турции (1:3), сыграла вничью с Чехией (1:1) и победила Португалию (2:0).

Матч Испания – Грузия пройдёт сегодня, 30 июня, в Кёльне. Начало встречи – в 22:00 по московскому времени. За событиями этой игры можно будет следить в прямой текстовой трансляции.

Кирилл Иванцов