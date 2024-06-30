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Чемпионат Европы по футболу 2024

Испания – Грузия: Какие стартовые составы будут у фаворита и команды-сенсации

30 Июня 2024 • 11:00 Комментировать (1)
Испания
...
Грузия
1 1.20 X 6.80 2 17.00
Через 10 ч. 15 мин.

В четвёртом по хронологии матче 1/8 финала Евро-2024 сыграют сборные Испании и Грузии. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» пробует попасть в точку со стартовыми составами на данную игру.

Испания: Симон, Кукурелья, Лапорт, ле Норман, Карвахаль, Фабиан Руис, Родри, Педри, Нико Уильямс, Мората, Ямаль.

Грузия: Мамардашвили, Двали, Лочошвили, Кашия, Гвелесиани, Какабадзе, Кочорашвили, Китеишвили, Чакветадзе, Кварацхелия, Микаутадзе.

На обе команды есть одна дисквалификация по жёлтым карточкам. По этой причине в матче не имеет права принять участие грузинский полузащитник Анзор Меквабишвили.

Испания – единственная команда, выигравшая все три матча на групповом этапе. «Фурия роха» уже разобралась на турнире с Хорватией (3:0), Италией (1:0) и Албанией (1:0).

Грузия прошла в плей-офф чемпионата Европы с третьего места в своей группе. Она шла по восходящей: проиграла Турции (1:3), сыграла вничью с Чехией (1:1) и победила Португалию (2:0).

Матч Испания – Грузия пройдёт сегодня, 30 июня, в Кёльне. Начало встречи – в 22:00 по московскому времени. За событиями этой игры можно будет следить в прямой текстовой трансляции.

Кирилл Иванцов

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Испании Сборная Грузии

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ИСПАНИЯ ГРУЗИЯ
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Комментарии (1) Все комментарии
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Манчестерский Иппатий
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