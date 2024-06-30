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Чемпионат Европы по футболу 2024

Англия – Словакия: Возможные стартовые составы на новый матч плей-офф Евро-2024

30 Июня 2024 • 09:00 Комментировать
Англия
...
Словакия
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Через 9 ч. 6 мин.

Сборные Англии и Словакии посоперничают в очном матче 1/8 финала чемпионата Европы. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» предсказывает стартовые составы команд на эту встречу.

Англия: Пикфорд, Триппьер, Гехи, Стоунс, Уокер, Райс, Майну, Фоден, Беллингем, Сака, Кейн.

Словакия: Дубравка, Ганцко, Шкриньяр, Вавро, Пекарик, Дуда, Лоботка, Куцка, Гараслин, Боженик, Шранц.

Атакующий полузащитник сборной Англии Фил Фоден отлучался из национальной команды по личным причинам, но уже вернулся в расположение «трёх львов».

В группах англичане заняла первое место, словаки – третье. Англия там сыграла с Сербией (1:0), Данией (1:1) и Словенией (0:0). Словакия встречалась с Бельгией (1:0), Украиной (1:2) и Румынией (1:1).

Матч Англия – Словакия состоится сегодня, 30 июня, в Гельзенкирхене. Стартовый свисток – в 19:00 мск. Текстовая онлайн-трансляция будет доступна здесь.

Кирилл Иванцов

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