Тренер Дании назвал сборную, на которую равняется

Сборная Дании завершила выступление на чемпионате Европы – 2024, проиграв в субботу вечером Германии со счётом 0:2 на стадии 1/8 финала. После игры главный тренер «алой гвардии» Каспер Юльманн признался, что равняется на сборную Хорватии.

«Наша цель - чтобы сильнейшие команды были нам по плечу. Мы сотрудничаем с клубами в целях роста игроков. Иногда доходим до полуфинала, иногда не доходим. Хорватия на протяжении нескольких лет была великолепна, и нам хочется достичь именно того же», - слова Юльманна приведены на сайте УЕФА.

Стоит сказать, что сборная Хорватии выигрывала медали на двух последних чемпионата мира. На мундиале 2018 года в России хорваты завоевали серебряные медали, а на мундиале 2022 года в Катаре – бронзовые.

Добавим, что на прошлом Евро сборная Дании добралась до полуфинала, где уступила Англии.