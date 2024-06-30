Хаверц приблизился к рекорду Клинсманна и Гомеса

Сборная Германии в субботу вечером стала четвертьфиналистом домашнего чемпионата Европы, обыграв Данию со счётом 2:0. Первый из голов Бундестим на свой счёт записал нападающий Кай Хаверц, который реализовал одиннадцатиметровый удар.

Теперь на счету Хаверца 4 забитых гола за сборную Германии на чемпионатах Европы. Больше голов за Бундестим на Евро забивали только два игрока – Юрген Клинсманн и Марио Гомес. Эти футболисты отличались по 5 раз, о чём сообщается на страницах официального сайта УЕФА.

В четвертьфинале Евро-2024 сборная Германии сыграет либо с Испанией, либо с Грузией.