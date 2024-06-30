Германия впервые с 2016 года прошла в четвертьфинал крупного турнира

В субботу вечером сборная Германии порадовала своих болельщиков. Команда Юлиана Нагельсманна со счётом 2:0 обыграла Данию и пробилась в четвертьфинал домашнего чемпионата Европы.

Отметим, что если брать крупные турниры, а именно чемпионаты Европы и мира, то сборная Германии прошла в четвертьфинал впервые с Евро-2016.

На чемпионатах мира в 2018 и 2022 годах сборная Германии вылетала уже по итогам групповой стадии. А на Евро-2020 Бундестим проиграла в 1/8 финала, уступив Англии.

В 1/4 финала чемпионата Европы – 2024 сборная Германии будет играть с победителем матча Испания – Грузия.