Мертезакер высказался о выходе Германии в четвертьфинал Евро-2024

Бывший футболист сборной Германии Пер Мертезакер дал комментарий после победы команды над Данией (2:0) в 1/8 финала чемпионата Европы.

«Был момент, когда мы подумали, что можем сегодня вылететь. Но мы повернули ход игры в свою пользу. Мы были уверены в своих силах, в наших запасных. Очень рад, что путь ещё не пройден», - слова Мертезакера приводит пресс-служба УЕФА, ссылаясь на ZDF.

Свой следующий матч на турнире, четвертьфинальный, сборная Германии проведёт в пятницу, 5 июля. Команда Юлиана Нагельсманна будет играть либо против Испании, либо против Грузии. Эти команды сыграют между собой 30 июня.