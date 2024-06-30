Мусиала догнал игрока сборной Грузии на вершине рейтинга бомбардиров Евро-2024

Сборная Германии пробилась в четвертьфинал домашнего чемпионата Европы, обыграв Данию со счётом 2:0. Авторами голов во втором тайме стали Кай Хаверц и Джамал Мусиала.

Стоит сказать, что Мусиала в рейтинге бомбардиров Евро-2024 догнал на первом месте Жоржа Микаутадзе из сборной Грузии. Оба футболиста сейчас имеют на своём счету по три результативных удара.

Свой четвертьфинальный матч Евро-2024 сборная Германии проведёт в пятницу, 5 июля. Команда Юлиана Нагельсманна будет играть либо против Испании, либо против Грузии. Эти команды разыграют путёвку в 1/4 финала в воскресенье вечером.