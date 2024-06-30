УЕФА назвал лучшего игрока матча Германия – Дания

В субботу вечером в 1/8 финала чемпионата Европы сборная Германии обыграла Данию со счётом 2:0. Лучшим игроком этого поединка был признан центральный защитник Бундестим Антонио Рюдигер. За 90 минут на поле Рюдигер совершил 12 возвратов владения мяча и преодолел дистанцию в 10 километров. Информация приведена на официальном сайте УЕФА.

В четвертьфинале чемпионата Европы – 2024 соперником сборной Германии станет победитель противостояния Испания – Грузия. Следующий матч на домашнем турнире команда Юлиана Нагельсманна проведёт в пятницу, 5 июля. Игра будет проходить в Штутгарте.