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Чемпионат Европы по футболу 2024

С кем Германия сыграет в 1/4 финала Евро-2024

30 Июня 2024 • 00:34 Комментировать
Германия
2:0
Дания

Сборная Германии продолжает путь на домашнем чемпионате Европы. Команда Юлиана Нагельсманна в субботу вечером в 1/8 финала турнира обыграла Данию со счётом 2:0. Авторами результативных ударов стали Кай Хаверц (с пенальти) и Джамал Мусиала, отличившиеся во втором тайме.

В четвертьфинале Евро-2024 сборная Германии сыграет либо с Испанией, либо с Грузией. Эти команды свой матч 1/8 финала проведут в воскресенье.

Добавим, что сборная Германии свой четвертьфинальный матч чемпионата Европы пройдёт в пятницу, 5 июля. Игра пройдёт в Штутгарте. Кстати, финал турнира состоится 14 июля.

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