Неожиданные герои: четыре игрока, которые затащили Германию в четвертьфинал домашнего Евро

Ставим оценки футболистам за матч Евро-2024

Сборная Германии довольно ожидаемо забралась в четвертьфинал домашнего Евро, но вот герои у матча 1/8 финала были совсем нетривиальные. Это совсем не Кай Хаверц, забивший победный гол. Он целых два голевых момента загубил по ходу матча. Это не свеженький Лерой Сане, усадивший на скамейку запасных Флориана Вирца. И даже не Тони Кросс с Илкаем Гюндоганом, под проливным дождём выдавшие довольно средний матч.

Так кто же затащил Германию в четвертьфинал и выбил Данию? Давайте разбираться. Пройдёмся по лучшим игрокам прошедшего матча Евро-2024.

Статистика матча: владение мячом – 54:46, удары по воротам – 17:11, в створ – 10:2, угловые – 6:6. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

ЧЕТЫРЕ ЛУЧШИХ ИГРОКА МАТЧА ГЕРМАНИЯ – ДАНИЯ

ДЖАМАЛ МУСИАЛА – 7,0. Открывает позитивный рейтинг автор второго гола. Мусиала давал много движения в атаке, мяча не ждал, открывался по всему фронту. Заработал четыре штрафных удара, на смене направления движения почти не давал отобрать мяч чисто.

Очень важно, что Джамал реализовал единственный свой момент – много шансов Германия губила сегодня. Особенно Хаверц постарался.

ДАВИД РАУМ – 7,0. А теперь опускаемся в линию обороны, которую так и не покинем. Очень много проблем датчанам доставили передачи Раума слева. В активе Давида две ключевые передачи, одна из которых привела к пенальти. Можно сказать, соавтор победного гола.

Давид и в обороне отыграл надёжно, Александр Бах дуэль на фланге проиграл вчистую.

НИКО ШЛОТТЕРБЕК – 8,0. Главные герои матча, коих сегодня двое. Центр обороны сборной Германии потрясающе себя проявил, только на одном стандарте Дания смогла создать подобие суматохи и забить отменённый гол.

В остальном Нико снял весь верх, выиграв четыре единоборства из пяти. И ассистировал на второй гол, отправив отличную закидушку на Мусиалу.

АНТОНИО РЮДИГЕР – 8,0. Центральные защитники вообще какой-то нереально диагональный перформанс устроили – Рюдигер уникальной передачей на 60 метров подарил момент Хаверцу. А всего у него три продвигающие диагонали.

Ну и без остатка съел датских нападающих. Антонио выиграл все четыре единоборства из четырёх, заблокировал четыре удара, собрал 2+2 по отборам и перехватам.