Водопады Дортмунда и пачка незасчитанных голов: сборная Германии под проливным дождём выбила Данию с Евро

Сборные Германии и Дании сыграли в рамках чемпионата Европы по футболу. Матч 1/8 финала Евро-2024 состоялся 29 июня.

«Покатилось» главное блюдо Евро-2024 – матчи навылет. Хозяева турнира испытали проблемы в последним туре, едва не проиграв Швейцарии, поэтому игра против Дании, похожей на команду Якина, воспринималась с определённой тревогой. Хотя и сами датчане в скучнейшей группе с Англией, Словенией и Сербией ничего толкового не показали.

Немцы начали резво: Киммих грузил диагонали, Сане совершал рывки. А открыт счёт был на четвёртой минуте, когда Раум заработал угловой. Тони Кроос от угла поля подал, а Шлоттербек продавил оппонента и пробил точно. Вот только продавил слишком серьёзно, помощники арбитра зафиксировали фол в атаке. Оливер даже сам не стал смотреть повтор – сразу гол отменил.

Германия оборотов не сбросила. Почти сразу Киммих подключился и пробил со страшной силой – Шмейхель с огромным трудом выручил. С этого же углового атаковал Шлоттербек, «парашютиком» пробивший после подачи Крооса. Тут тоже парировал Шмейхель. Вскоре Рюдигер шикарный заброс выпилил, из глубины вырвался Кай Хаверц и поймал мяч на подъём. Но и тут Шмейхель отразил плечом, выскочив на форварда.

Остудить сборную Германии смог только дождь. Такой мощный ливень разыгрался над Дортмундом, что водопады по краям арены начали захлёстывать зрителей. Добивали ещё град и молнии. Оливер даже прервал матч, на 20 минут уведя команды в подтрибунное помещение. Пауза лучше сказалась на датчанах. Конец первого и начало второго тайма они наконец ознаменовали опасными атаками.

Сначала Расмус Хёйлунн улетел на рандеву с Нойером, но не смог Мануэля перебросить, а затем Андерсен даже забил. Навес Эриксена, тычок Дилейни и точный удар Йоакима повергли Данию в экстаз. Но всего на пару минут. Арбитры посмотрели повтор и увидели, что Дилейни на миллиметры забрался в офсайд. А в следующей же атаке сборной Германии тот же Андерсен сыграл рукой, прервав прострел Раума. Опять пауза на судейские решения и вердикт – пенальти. За минуту Андерсен написал сказку с печальным концом.

Кай Хаверц с «точки» пробил ювелирно, аккурат под штангу. Каспер Шмейхель прыгнул в нужный угол, но достать не сумел – 1:0. Через пять минут Хаверц должен был оформлять дубль, когда шикарным финтом прокинул мяч себе на ход. Кай вывалился на рандеву с голкипером и пытался пробить в дальний угол, но просто не попал.

Все вопросы по победителю снял Мусиала, заодно показав мастер-класс по реализации. Шлоттербек длинным забросом нашёл Джамала, тот застал Каспера Шмейхеля в полупозиции и уверенно реализовал свой шанс – 2:0. И всё на этом, под проливным дождём так все устали, что даже попыток изменить счёт не было до третьей компенсированной минуты, когда Вирц после скидки Фюллькруга убежал на рандеву со Шмейхелем и свой шанс реализовал. Но изменил он не счёт на табло, а счёт незасчитанных голов, которых стало три. Сам же Флориан попал в офсайд в первой фазе атаки.

Сборная Германии проходит в четвертьфинал домашнего Евро, где очень вероятно встретится с командой Испании.