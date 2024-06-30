Определились два четвертьфиналиста Евро-2024

В субботу прошли два первых матча 1/8 финала чемпионата Европы – 2024. В обоих случаях командам хватало 90 минут для определения победителя. С одинаковым счётом 2:0 сборная Швейцарии обыграла Италию, а сборная Германии – Данию.

Таким образом, четвертьфиналистами Евро-2024 стали сборные Швейцарии и Германии. Теперь они будут ждать имена своих соперников.

В четвертьфинале чемпионата Европы Швейцария сыграет с победителем дуэли Англия – Словакия, а Германии – с победителем поединка Испания – Грузия. Эти матчи пройдут уже в воскресенье.

Добавим, что финал Евро-2024 пройдёт 14 июля.