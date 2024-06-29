Гол Дании в ворота Германии отменили из-за пальцев в офсайде

В субботу вечером на чемпионате Европы играют сборные Германии и Дании. Команда Юлиана Нагельсманна за двадцать минут до конца второго тайма ведёт 2:0. При этом по ходу второго тайма, когда на табло ещё горели нули, мяч побывал в сетке ворот Мануэля Нойера. Впрочем, гол Йоакима Андерсена отменили из-за положения «вне игры» у Томаса Дилейни.

Когда режиссёры показали повтор с использованием специальной системы, то на нём можно было увидеть, что офсайд у Дилейни действительно был. При этом «вне игры» находились лишь пальцы ноги датского футболиста. Вот таков современный футбол – максимально точный и весьма суровый.

Следить за матчем Германия – Дания можно в текстовой трансляции.