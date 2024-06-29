Мусиала забил в трёх из четырёх матчей сборной Германии на домашнем Евро

Вечером субботы сборная Германии в Дортмунде играет матч 1/8 финала Евро-2024 со сборной Дании. Джамалу Мусиале удалось забить второй гол «бундестим» в ворота соперника.

Таким образом, лишь в одном из четырёх матчей немцев на Евро Мусиала не забил, это было в третьем туре группового этапа в игре с командой Швейцарии (1:1). Ворота сборных Шотландии (5:1) и Венгрии (2:0) в первом и втором турах Мусиала поражал по разу.

Напомним, что к концу второго тайма сборная Германии уверенно обыгрывает датчан. Помимо Мусиалы гол забил с пенальти Кай Хаверц.

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