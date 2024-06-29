Каррера: «Это самая слабая сборная Италии, которую я когда-либо видел»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера сказал несколько слов по поводу провала сборной Италии на чемпионате Европы. Как известно, в 1/8 финала команда Лучано Спаллетти проиграла Швейцарии со счётом 0:2. Итальянская команда при этом выглядела откровенно блекло.

«Это самая слабая сборная Италии, которую я когда-либо видел. Не знаю почему, но они играли без идей и злости!» - цитирует Карреру Sport24.

Напомним, что сборная Италии впервые в истории проиграла сразу два матча на одном чемпионате Европы.

Добавим, что под руководством Массимо Карреры в 2017 году «Спартак» становился чемпионом России.