Дармиан: «Мы должны принести извинения болельщикам сборной Италии»

Защитник сборной Италии Маттео Дармиан поделился комментарием после поражения команды от Швейцарии.

29 июня Италия уступила Швейцарии (0:2) в рамках 1/8 финала чемпионата Европы – 2024 и покинула турнир.

Дармиан признался, что вся команда очень расстроена из-за вылета.

— Трудно назвать причины поражения. Вылетать всегда трудно. Мы должны принести извинения нашим фанатам. Сейчас мне больше нечего сказать, — цитирует Дармиана пресс-служба УЕФА.

Стоит отметить, что сборная Италии является действующим чемпионом Европы. В финале прошлого розыгрыша команда одолела в серии пенальти Англию.