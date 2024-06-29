Спаллетти дал ответ по своему будущему после провала Италии на Евро-2024

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти ответил на вопрос о своём будущем после вылета команды с чемпионата Европы. Как известно, итальянцы проиграли Швейцарии на стадии 1/8 финала со счётом 0:2.

«Ответственность всегда лежит на тренере. Я поговорю с Гравиной [президент Федерации футбола Италии – прим.], и мы проясним ситуацию. Я не хочу искать какие-то отговорки. Этот опыт даёт нам возможность поговорить о вещах, над которыми мы должны поработать», - слова Спаллетти приводит Tuttosport.

Отметим, что сборная Италии выиграла прошлый чемпионат Европы, обыграв в финале Англию.