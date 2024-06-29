Камоцци: У сборной Италии посредственные игроки

Итальянский менеджер Франко Камоцци высказался о вылете сборной Италии с Евро-2024.

В матче 1/8 финала подопечные Лучано Спаллетти проиграли Швейцарии со счетом 0:2 и покинули турнир.

«Италия сыграла нелепо на Евро — без идей, без желания, без духа. Логично, что все закончилось вылетом», — приводит слова Камоцци «Чемпионат».

По мнению специалиста, у Италии сейчас средние футболисты, с которыми тренер мало что мог сделать.

Напомним, сборная Италии выиграла чемпионат Европы – 2020, одолев в финальном поединке сборную Англии. Однако в этом году защитить свой титул итальянцы уже не смогут.