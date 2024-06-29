Варгас: Швейцария способна бороться с лучшими сборными

Вингер сборной Швейцарии Рубен Варгас поделился впечатлениями от выхода команды в 1/4 финала чемпионата Европы – 2024.

В рамках 1/8 финала швейцарцы обыграли сборную Италии (2:0). Варгас провел на поле 71 минуту, забил мяч, оформил ассист и был признан лучшим игроком матча.

— Ранее мы уже показывали, что способны бороться с лучшими сборными. Мы не обращаем внимания на похвалу. Мы и без этого знаем, насколько хороши, — приводит слова Варгаса пресс-служба УЕФА.

Соперником сборной Швейцарии в четвертьфинале чемпионата Европы – 2024 станет победитель противостояния Англия – Словакия (30 июня).