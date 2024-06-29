Тренер сборной Дании получил жёлтую карточку

Продолжается матч 1/8 финала чемпионата Европы между сборными Германии и Дании. Игру пришлось прерывать примерно на двадцать минут из-за плохих погодных условий в Дортмунде. К счастью, погода вскоре улучшилась, и борьба возобновилась.

Стоит сказать, что в концовке первого тайма жёлтую карточку получил главный тренер сборной Дании Каспер Юльманн. Арбитр Майкл Оливер предупредил специалиста за разговоры, то есть за недисциплинированное поведение.

Следить за матчем Германия – Дания можно в текстовой трансляции, которая проходит на портале LiveResult. После первого тайма на табло горят нули.