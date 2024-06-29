Фройлер – о победе над сборной Италии: «Это сбывшаяся мечта»

Ремо Фройлер, один из творцов успеха сборной Швейцарии над командой Италии (2:0) прокомментировал победу своей команды. Напомним, что встречались коллективы в рамках 1/8 финала Евро-2024, итальянцы едут домой, а швейцарцы проходят в четвертьфинал.

«Моя семья была на трибунах, я отправился праздновать туда, как и вся наша скамейка запасных, вся команда. Все они пришли праздновать победу со мной. Именно этот момент – тот, который вы никогда не забудете. Будучи ребёнком это то, о чём вы мечтаете. Это сбывшаяся мечта», - говорит Фройлер официальному порталу УЕФА.

Напомним, что Фройлер стал автором первого гола швейцарцев в ворота Италии в первом тайме. Второй гол забил Рубен Варгас во втором тайме.

Голу Фройлера предшествовал 31 пас – это рекорд Евро