Матч Германия – Дания возобновился

Матч сборных Германии и Дании на чемпионате Европы прерывался из-за непогоды. В районе 36-й минуты Майкл Оливер увёл команды с поля, когда к дождю прибавились молнии и гром. Дальше, когда на поле уже никого не было, с неба посыпал град.

Пауза в итоге продлилась около двадцати минут. Затем футболисты вернулись на поле и провели короткую разминку для приведения мышц в тонус. После этого игра 1/8 финала чемпионата Европы была возобновлена.

Следить за развитием событий на поле в матче сборных Германии и Дании во всех красках можно в текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult.