Футболисты сборных Германии и Дании вернулись на поле

Матч 1/8 финала чемпионата Европы между сборными Германии и Дании прерывался из-за погодных условий в Дортмунде в виде дождя, града и грозы. Пауза продлилась около двадцати минут, после чего футболисты вернулись на футбольное поле.

Матч возобновится не сразу – теперь футболистам нужно несколько минут для разминки и приведения мышц в тонус. Но возвращение игроков говорит о том, что игра всё-таки будет доиграна в субботу. Скоро Майкл Оливер даст свисток о возобновлении поединка.

Следить за матчем Германия – Дания можно в подробной текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult.