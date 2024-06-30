Роналду проводит последнее Евро в карьере: когда португалец завершит карьеру

В эти дни продолжается чемпионат Европы – 2024, который с большой долей вероятности станет последним для 39-летнего португальского нападающего Криштиану Роналду. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, когда футболист может повесить бутсы на гвоздь.

Мотивация

Удивительно, но человек, который выиграл практически все возможные трофеи, у которого огромное количество денег, продолжает в свои 39 лет играть с высокой мотивацией. Даже уровень лиги его никак не смущает, хоть Саудовская Аравия является далеко не самой конкурентоспособной лигой, и это очень мягко сказано. Роналду всегда и везде хочет быть первым, но пора бы уже посмотреть правде в глаза. Если в Саудовской Аравии он может быть лидером, то на Евро-2024 он уже не даёт необходимый объём. Впервые в карьере Роналду не забил ни одного гола на групповом этапе чемпионата Европы и записал в свой актив всего один ассист.

Джорджина Родригес

В марте гражданская жена футболиста Джорджина Родригес рассказала о том, когда Роналду завершит свою карьеру. В интервью Goal Родригес заявила: «Наверное, ещё один год и всё. Но, возможно, и два года. Точно сказать не могу». Опираясь на её слова, можно предположить, что Роналду закончит с футболом уже следующим летом, ведь его контракт с «Аль-Насром» рассчитан до конца июня 2025 года. Однако не всё так просто.

«Аль-Наср»

В конце мая появилась информация, что «Аль-Наср» готов предложить новый контракт Роналду на один год с повышением заработной платы, которая сейчас составляет 200 миллионов евро за сезон. Продление Роналду — приоритетная цель саудовцев, так как летом 2025 года у лиги истекают телевизионные соглашения, и получить новые выгодные контракты без Роналду будет очень сложно. Сам Роналду вряд ли откажется от такого предложения, ведь это позволит ему сыграть на чемпионате мира в 2026 году. Вероятно, именно после этого турнира он и повесит бутсы на гвоздь.

«Интер Майами» — последний клуб в карьере Месси: Величайший близок к завершению карьеры

Дмитрий Миляев