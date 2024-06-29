Швейцария обыграла Италию впервые с 1993 года

Сборная Швейцарии в субботу вечером обыграла Италию со счётом 2:0 и пробилась в четвертьфинал чемпионата Европы. Стоит отметить, что швейцарцы обыграли итальянцев впервые с далёкого 1993 года.

Серия сборной Италии без поражений в матчах против Швейцарии в итоге составила 11 матчей. В 5 из них «скуадра адзурра» побеждала, а другие 6 завершились вничью.

Добавим, что сборная Швейцарии в четвертьфинале чемпионата Европы сыграет либо против Англии, либо против Словакии. Эти команды свой матч 1/8 финала проведут в воскресенье, 30 июня.

Четвертьфинал Евро-2024 с участием сборной Швейцарии пройдёт 6 июля.