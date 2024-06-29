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Чемпионат Европы по футболу 2024

​Матч датчан снова остановили - в прошлый раз после этого они проиграли

29 Июня 2024 • 22:47 Комментировать
Германия
1:0
Дания
1 1.65 X 3.80 2 6.30
2-й тайм

Матч между сборными Германии и Дании в рамках 1/8 финала чемпионата Европы остановлен из-за непогоды, сильнейший ливень обрушился на Дортмунд. Таким образом, матч сборной Дании прерывается в силу тех или иных причин уже на втором чемпионате Европы кряду.

В прошлый раз это случилось в её первом матче в рамках Евро-2020, фактически прошедшего в 2021. Тогда причина едва не оказалась трагической - все помнят, что случилось в игре с финнами с Кристианом Эриксеном. После возобновления той игры деморализованные датчане пропустили и проиграли скромной команде страны Суоми.

Посмотрим, что будет на этот раз.


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