Пауза в матче Евро-2024 затягивается – с неба посыпал град

В субботу вечером за билет в четвертьфинал чемпионата Европы сражаются сборные Германии и Дании. Ближе к завершению первого тайма игру прервали из-за плохих погодных условий. Арбитр увидел молнии, плюс с неба лил дождь.

Со временем погодные условия ухудшились – с неба посыпал довольно крупный град. Футболисты к тому моменту ушли в подтрибунное помещение.

Когда матч сборных Германии и Дании возобновится, сказать пока сложно. Всё зависит от погодных условий. Будем внимательно следить за новостями.

Следить за игрой Германия – Дания можно в текстовой трансляции, которая проходит на страницах портала LiveResult.