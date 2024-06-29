Политано одним смайликом отреагировал на вылет сборной Италии с Евро

Вечером 29 июня сборная Италии вылетела с чемпионата Европы по футболу. Команда Лучано Спаллетти всухую проиграла сборной Швейцарии – 0:2. Голами отметились Ремо Фройлер и Рубен Варгас.

Маттео Политано, бывший игрок сборной Италии отреагировал на вылет «скуадры адзурры» лишь одним смайликом. Он опубликовал в соцсети фигуру человека, разводящего руки в стороны от незнания на чёрном матовом фоне.

Что самое интересное, спустя время Политано удалил свой пост. Игрока атаки, напомним, не взяли на Евро, на турнире его не было.

Больше подробностей о вылете итальянской сборной с первенства – здесь.

Кто подставил Италию