Семшов ответил, может ли Кроос получить «Золотой мяч»

Экс-игрок «Динамо» Игорь Семшов оценил вероятность победы полузащитника сборной Германии Тони Кроос в голосовании на «Золотой мяч».

«Вряд ли Кроос получит «Золотой мяч», если даже Германия победит на Евро. Кроос — теневой лидер, но не такой яркий футболист», — заявил Семшов на YouTube-канале «Рейтинг Букмекеров».

По мнению эксперта, с большой долей вероятности «Золотой мяч» достанется нападающему «Реала» Винисиусу Жуниору.

Напомним, по итогам минувшего клубного сезона «Реал» выиграл испанскую Ла Лигу и Лигу чемпионов.

В эти минуты продолжается матч 1/8 финала чемпионата Европы – 2024 между Германией и Данией. Текстовая трансляция доступна на портале LiveResult.