На Евро-2024 прерван матч Германия – Дания

В субботу вечером на чемпионате Европы проходит матч 1/8 финала между национальными сборными Германии и Дании. Ближе к завершению первого тайма английский арбитр Майкл Оливер увёл футболистов с поля. Рефери принял такое решение из-за погодных условий, а именно из-за дождя и молнии. Очевидно, Оливер посчитал, что играть в таких условиях небезопасно. Матч возобновится тогда, когда погода улучшится. Благо, грозы обычно проходят быстро.

Следить за дальнейшим развитием событий на поле в Дортмунде во всех подробностях можно в текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult.