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Чемпионат Европы по футболу 2024

На Евро-2024 прерван матч Германия – Дания

29 Июня 2024 • 22:40 Комментировать (1)
Германия
0:0
Дания
прерван

В субботу вечером на чемпионате Европы проходит матч 1/8 финала между национальными сборными Германии и Дании. Ближе к завершению первого тайма английский арбитр Майкл Оливер увёл футболистов с поля. Рефери принял такое решение из-за погодных условий, а именно из-за дождя и молнии. Очевидно, Оливер посчитал, что играть в таких условиях небезопасно. Матч возобновится тогда, когда погода улучшится. Благо, грозы обычно проходят быстро.

Следить за дальнейшим развитием событий на поле в Дортмунде во всех подробностях можно в текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии Сборная Дании

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Комментарии (1) Все комментарии
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Francisco Gento
29 Июня 2024 в 22:49
Сильнейший ливень! Матч конечно возобновится, но наверняка уравняет шансы команд т.к. на мокром поле скорость, дриблинг, передачи и игра вратарей будут уже не те, что на сухом поле, Так что, можно ожидать неожиданностей и даже сюрпризов.
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