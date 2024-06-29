Италия установила антирекорд на Евро

Сборная Италии завершила выступление на чемпионате Европы уже по итогам 1/8 финала. Команда Лучано Спаллетти проиграла Швейцарии со счётом 0:2, показав откровенно слабый футбол.

Как сообщают гуру футбольной статистики из Opta, сборная Италии впервые в истории проиграла два матча на одном чемпионате Европы.

Ранее, как мы помним, на групповой стадии Евро-2024 итальянская сборная проиграла Испании с минимальным счётом 0:1.

В следующий раз сборная Италии соберётся в сентябре, когда стартует следующий сезон Лиги наций.