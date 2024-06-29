Семшов заявил, что Швейцария закономерно обыграла Италию

Бывший игрок сборной России Игорь Семшов высказался о победе Швейцарии над Италией в матче 1/8 финала чемпионата Европы – 2024. Игра завершилась со счетом 2:0.

Эксперт считает, что наставник итальянцев Лучано Спаллетти прислушался к мнению общественности, ведь на него оказывалось серьезное давление.

— Швейцария закономерно победила. Джака вел всю игру, — заявил Семшов на YouTube-канале «Рейтинг Букмекеров».

В четвертьфинале Евро-2024 соперником сборной Швейцарии станет победитель матча Англия – Словакия, который состоится 30 июня. Старт поединка запланирован на 19:00 по столичному времени.