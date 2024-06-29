Якин – о победе над Италией: «Мы продемонстрировали действительно доминирующий стиль»

Наставник сборной Швейцарии Мурат Якин высказался после победы над Италией со счётом 2:0 в поединке 1/8 финала чемпионата Европы. Якин, который, кстати говоря, в своё время тренировал «Спартак», доволен не только результатом, но и качеством игры в исполнении своей команды.

«Испытывать всё это со сборной – просто фантастика. Мы продемонстрировали действительно доминирующий стиль игры и очень профессионально подходили к каждой задаче», - слова Якина приведены на сайте УЕФА.

В четвертьфинале чемпионата Европы сборная Швейцарии будет играть либо против Англии, либо против Словакии. Этот матч пройдёт в субботу, 6 июля.