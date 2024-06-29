Наумов: «Спаллетти поддался критике»

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о вылете сборной Италии с Евро-2024.

29 июня сборная Италии проиграла в 1/8 финала Швейцарии со счетом 0:2 и покинула чемпионат Европы.

«Спаллетти поддался критике во время группового турнира. Тренер такой сборной не должен этого делать», — заявил Наумов «РБ Спорт».

Специалист отметил, что болельщики и эксперты всегда будут что-то говорить, но последнее слово должно быть за главным тренером.

В эти минуты проходит второй матч 1/8 финала Евро-2024 между Германией и Данией. Текстовая трансляция поединка доступна на портале LiveResult.