Мостовой: «Сборная Италии доказала, что случайно вышла в плей-офф»

Александр Мостовой, бывший российский футболист порассуждал о вылете сборной Италии с Евро-2024. Вечером субботы «скуадра адзурра» завершила турнир, проиграв сборной Швейцарии в Берлине, да ещё и всухую – 0:2. Впервые за 20 лет итальянцы остались без четвертьфинала Евро.

«Итальянцы по сути на 98‑й минуте запрыгнули в плей‑офф. Очень слабо сыграли, слабо играли с Испанией, чудом обыграли албанцев и на 98‑й минуте забили хорватам. Они не должны были выходить. Вышли и доказали, что оказались там случайно», - говорит Мостовой для «Матч ТВ».

Как добавил эксперт, плей-офф итальянцы должны были смотреть уже дома.

Больше подробностей о конфузе команды Лучано Спаллетти – здесь.