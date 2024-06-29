Якин высказался после победы над Италией

Главный тренер национальной сборной Швейцарии Мурат Якин дал комментарий после победы над Италией в 1/8 финала чемпионата Европы. Альпийцы добились уверенной победы со счётом 2:0 и продолжили свой путь на турнире.

«Мы выиграли очень важный матч, и это главное. Что касается того, что произойдёт завтра, это совсем другой вопрос. Да, мы победили, но важно то, как мы играли. Мы доминировали во всех аспектах игры. Мы забили голы в нужное время», - слова Якина приведены на сайте УЕФА.

Якин добавил, что сейчас он не заглядывает вперёд, поскольку нужно уметь наслаждаться тем, чего команда уже достигла.

Свой матч 1/4 финала чемпионата Европы сборная Швейцарии проведёт в следующую субботу, 6 июля. Соперником команды Мурата Якина будет победитель противостояния Англия – Словакия. Этот матч пройдёт в воскресенье.