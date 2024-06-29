Наумов: Игроки сборной Швейцарии верят в Якина

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов поделился комментарием о работе Мурата Якина на посту главного тренера сборной Швейцарии.

По мнению специалиста, в «Спартаке» у Якина не получилось, но в сборной он смог доказать всем свою состоятельность.

«Он набрался опыта, оказался в своей тарелке. Чувствуется, что футболисты в него верят. В игре сборной Швейцарии видна рука тренера, очень слаженная команда», — цитирует Наумова «РБ Спорт».

Сегодня, 29 июня, сборная Швейцарии одержала победу над Италией и вышла в четвертьфинал чемпионата Европы – 2024, где сыграет с Англией или Словакией.

Наумов: Италия не была готова к Евро-2024