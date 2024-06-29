Наумов: Италия не была готова к Евро-2024

Футбольный функционер Николай Наумов прокомментировал результат матча между сборными Швейцарии и Италии.

Встреча 1/8 финала чемпионата Европы – 2024 завершилась неожиданной победой швейцарцев со счетом 2:0.

«Швейцария выглядела просто здорово. Такую команду обыграть очень сложно. Итальянцы не оправдали моих надежд. Сборная не была готова к этому турниру», — приводит слова Наумова «РБ Спорт».

По мнению эксперта, подопечные Мурата Якина заслуженно вышли в четвертьфинал турнира.

Соперником сборной Швейцарии в 1/4 финала чемпионата Европы – 2024 станет победитель матча Англия – Словакия.