Сборная Швейцарии установила рекорд по точности передач с 1966 года

Интереснейший факт про сборную Швейцарии подготовили знатоки статистики из Opta Sports. Так, в вечернем матче против сборной Италии в 1/8 финала чемпионата Европы швейцарская команда пасовала с точностью 92%. Такая точность стала рекордом для швейцарской сборной на крупных турнирах (чемпионатах мира и чемпионатах Европы) аж с 1966 года, а именно за 68 последних лет.

Напомним, что второй Евро подряд швейцарцы проходят в четвертьфинал турнира. В матче этой стадии швейцарская сборная сыграет с победителем пары Англия – Словакия.

Больше подробностей о конфузе итальянской сборной – здесь.